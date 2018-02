Narren, Eisflitzer, Wellness

red



Jede Menge Highlights in nur vier Ferientage gepackt, so präsentiert sich das Faschingsferienprogramm vom Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn. Gestartet wird närrisch. Vom Kleinkind bis zu den Großeltern, alle sind zur Kinderfaschingsfeier willkommen.Am 12. Februar ab 14.30 Uhr gibt es in der Karl-Türk-Straße 88 im Coburger Stadtteil Wüstenahorn Faschingsspaß satt. Spiele für verschiedene Altersgruppen, dazu Snacks, süß oder herzhaft, für jeden Geschmack.Am Mittwoch, 14. Februar, geht es aufs Eis. Flitzer auf schnellen Kufen kommen in Sonneberg auf ihre Kosten. Weiter geht es am Donnerstag, 15. Februar, mit Planschen im Aquaria. Nach so viel körperlicher Betätigung geht es am Freitag, 16. Februar, tiefenentspannt weiter. Wellness mit vielen Angeboten zum Thema Entspannen und Wohlfühlen. Am Abend soll der Grill angeheizt werden. Wer Lust und Hunger hat, kann sich für einen kleinen Obolus seinen individuellen Spieß gestalten, sei es mit Fleisch oder eben ohne.Nähere Informationen, Zeiten und Kosten unter Telefon 09561/38937, montags bis freitags 13 bis 19 Uhr, oder unter www.kijuz-wuestenahorn.de . Anmeldungen werden nur persönlich in der Karl-Türk-Straße 88, 96450 Coburg, entgegengenommen.