Namen der Opfer werden verlesen

Am kommenden Sonntag, 28. Januar, lädt die Willy-Aron-Gesellschaft um 16.30 Uhr in die Räumlichkeiten der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg, Willy-Lessing-Straße 7a, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg und der Willy-Aron-Gesellschaft statt. Festredner ist Erich Schneeberger vom Landesverband der Sinti und Roma in Bayern. Nach dem Verlesen der Namen der Bamberger Opfer des Nationalsozialismus werden Vertreter verschiedener Religionen ein kurzes Totengebet sprechen. Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) wird ein kurzes Grußwort für die Stadt Bamberg sprechen. Die Veranstaltung wird von Musikern der Israelitischen Kultusgemeinde begleitet, teilen die Veranstalter mit. red