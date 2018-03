Nahwärmenetz könnte erweitert werden

Die Energiegenossenschaft Bioenergie Markt Mühlhausen denkt über eine Erweiterung ihres Nahwärmenetzes nach. Zu diesem Thema findet heute um 19.30 Uhr in der Kulturscheune eine Informationsveranstaltung statt. Wie der Vorsitzende der Energiegenossenschaft, Gerhard Kress, erklärte, geht es darum, den Bedarf für eine neue Trasse zu ermitteln.

Mit der Trasse könnte der Siedlungsbereich (am Berg, hinter Muß und Kirchner) erschlossen werden. Alle an der künftigen Trasse liegenden Hausbesitzer sind zur Infoveranstaltung eingeladen.

Aktuell sind 110 Anwesen, allesamt im Altort, an das Nahwärmenetz angeschlossen. Die Kapazitätserweiterung wurde durch eine neue Leitung von der Biogasanlage möglich. Dadurch stehe jetzt mehr Wärme zur Verfügung, so Kress. Bei genügend Interesse könne die neue Trasse realisiert werden. See