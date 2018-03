Närrisches Steinwiesen

Susanne Deuerling



Steinwiesen — Am Faschingswochenende laufen die Narren in der Faschingshochburg Steinwiesen zu wahrer Größe auf. Los geht's am Donnerstag, 8. Februar, mit dem Weiberfasching für alle im Gasthof "Grüner Baum", in der "Rodachperle" und im "Leitsch-Café". Am Faschingssamstag, 10. Februar, ist es dann soweit, der "internationale Zapfenstreich der Friedbirds und Quergstraftn" findet auch in diesem Jahr wieder statt.

Los geht es um 17 Uhr beim Gasthof "Goldener Anker" und die lauten, guten und schlechten Töne aus den neuen und altersschwachen Instrumenten werden durch die Straßen der Faschingshochburg Steinwiesen dringen und auch die letzten Narren aus ihren Verstecken scheuchen.

Anschließend findet in der Kulturhalle der legendäre und allseits beliebte "Kriegertanz" statt.

Am Faschingssonntag, 11. Februar, um 13.30 Uhr schlängelt sich zum 27. Mal der Gaudiwurm durch die Straßen von Steinwiesen. Der Abschluss ist wie alle Jahre in der Kulturhalle, wo die Proklamation und die Darbietungen bestimmt wieder voll begeistern.

Das Kinderprinzenpaar Lisa I. und David I. sowie das Prinzenpaar Tamara I. und Sven I. begrüßen die Narrenschar und werden begleitet von der Minigarde, der Kinderprinzengarde, der Jugendgarde, den jungen Damen der großen Garde, den Tanzmariechen, dem Kinderelferrat mit jungen Burschen und den starken Männern des Elferrats. Für die musikalische Unterhaltung in der Kulturhalle sorgen "Ali und Querchel" aus Nordhalben.



"Party-Fieber" im Feststoudl

Die fünfte Jahreszeit wurde bereits in Steinwiesen mit den tollen Büttenabenden, dem Familienbüttennachmittag und den Faschingstänzen gefeiert, bis die Nacht zum Tag geworden ist. Wer noch nicht genug gefeiert hat, kann sich am Faschingssonntag ab 17 Uhr in der "Rodachperle" oder im Leitsch-Cafe einfinden. Am Rosenmontag dann wird auf den Höhen im Feststoudl in Neufang mit "Party Fieber" gefeiert.



Parkplätze und Straßensperrung

Da wieder mit einer Vielzahl von auswärtigen Besuchern zu rechnen ist, weist die federführende FGS auf die ausgeschilderten Parkplätze hin. Parkmöglichkeiten befinden sich bei der Ortseinfahrt von Kronach kommend am Aparthotel, Erlebnisbad und Tennisheim, im Leitschtal, Richtung Neufang und beim Nahkauf-Markt. Im nördlichen Bereich, von Nordhalben kommend, gibt es Möglichkeiten bei der Spedition Schmittdorsch, an der Angermühle und in der Dr.-Josef-Müller-Straße.

Von 12.30 bis 15 Uhr sind die folgenden Straßen gesperrt, denn der Start des Spektakels erfolgt wieder im Bereich des Festplatzes und der angrenzenden Lagerhausstraße und der Gaudiwurm nimmt dann seinen Lauf über die Bahnhofs-, Anker und Silberbergstraße. Ferner wird die Staatsstraße 2207 zwischen Feuerwehrhaus und Grünen Baum vorübergehend nicht befahrbar sein. Am Umzug nicht Interessierte, die durch den Ort fahren wollen, müssen in dieser Zeit mit einem entsprechenden Halt rechnen und es wird empfohlen, von den Möglichkeiten, Steinwiesen zu umfahren, Gebrauch zu machen. Beim Grünen Baum biegt der Zug ab in Richtung Kirche und bewegt sich zurück über den Kirchplatz, die Georg-Rascher-Straße zur Grund- und Mittelschule und endet bei der Kulturhalle.



Stimmung auch im Ort

Die Verkehrsteilnehmer werden auch um Verständnis gebeten, dass die Blumenstraße sowie die Pfarrer-Bayer-Straße gesperrt sind, um eine geregelte Abfahrt der Motivwagen sicherzustellen.

Auch die Bevölkerung soll mitfeiern. Und deshalb werden alle Anwohner des Umzugsweges gebeten, ihre Häuser zu schmücken, um dem Flair "Faschingshochburg Steinwiesen" auch in diesem Jahr wieder gerecht zu werden.

Für die mitwirkenden Gruppen, egal ob mit Wagen oder zu Fuß, ist die Abholung des Wurfmaterials am Freitag, 9. Februar, ab 15 Uhr beim Umzugsverantwortlichen zweiten Präsident Jürgen Deuerling, Saunkel 2.