Närrisch wandern mit dem Rhönklub

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen bietet mit Wanderführer Friedrich Engelhard am Sonntag, 11. Februar, eine närrische Wanderung an. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Maxbrunnen, Am Kurgarten. Die acht Kilometer lange und leichte Tour geht nach Hausen in das Gasthaus "Rhönadler" zur Einkehr. Liedbeiträge, Witze und Gedichte sind willkommen. Die Rückkehr nach Absprache oder individuell. sek