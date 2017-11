Nachwuchsbands machen die Musik

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet am Samstag, 18. November, das zweite "Castellum" in der Stadthalle in Eltmann statt. Nachwuchsbands aus der Umgebung haben dabei die Möglichkeit, ihre Musik zu präsentieren. Ab 20 Uhr stehen "Novel Panic", "Raging Noise", "Unschlagbar" und "Looking Down The Barrel" auf der Bühne. Zu hören gibt es Eigenkompositionen und Coversongs überwiegend aus dem Bereich Rock. Die Halle öffnet um 19 Uhr, die Karten gibt es an der Abendkasse. Veranstalter ist die "Sängerlust" Eltmann. sw