Nachwuchs kegelt um Titel

Die Coburg-Land-Meisterschaften der Jugend im Kegeln finden am Mittwoch, 15. November, in der Kegelhalle in Gestungshausen statt. Die C-Jugend startet um 16.30 Uhr, die B-Jugend folgt ab 17.15 Uhr und die Teilnehmer der A-Jugend gehen um 19 Uhr auf die Bahn. Die jungen Sportler werden gebeten, sich 30 Minuten vor dem jeweiligen Start zu melden. Alle Teilnehmer - außer der U10, die kein Startrecht im Kreis erhält - sind automatisch für die Kreismeisterschaft 2017 am 25. und 26. November in Coburg qualifiziert. popp