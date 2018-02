Nachwuchs des TSV ist Spitze

Vorsitzender Christian Engelhardt berichtete in der Generalversammlung des TSV Steinberg von einem arbeitsreichen Jahr. Derzeit zählt der TSV 499 Mitglieder: 284 Männer, 127 Frauen sowie 88 Jugendliche beziehungsweise Kinder. Höhepunkte in 2017 waren die Tischtennis-Vereinsmeisterschaften im Januar, das Sportfest Ende Juni/Anfang Juli sowie die Weihnachtsfeiern des TSV und der Tischtennis-Abteilung im Dezember.

Das diesjährige Sportfest findet vom 19. bis 22. Juli statt sowie die Weihnachtsfeier der Herren am 8. Dezember. Die Spiel- und Abteilungsleiter berichteten zur sportlichen Lage der Mannschaften. Bis zur Winterpause erreichte, so Norbert Engelhardt, die Erste in der Kreisliga 2 den 9. Platz mit 24 Punkten und 34:44 Toren. Beste Torschützen waren Florian Schindhelm und Kamil Gryglewicz mit jeweils sieben sowie Felix Müller mit sechs Treffern. In der Saison 2017/18 übernahmen Daniel Engelhardt, Alexander Jakob sowie Sebastian Baierlipp die SG Steinberg II/ Gifting II. Zur Winterpause steht man auf dem 13. Tabellenplatz. "Wir werden alles geben müssen, um den Abstieg in die B-Klasse zu verhindern", so Engelhardt.

Für die A-, B- und D-Junioren berichtete Christian Engelhardt, für die C-Jugend Patrick Jakob in Vertretung für Klaus Jakob, für die E-Junioren Christian Engelhardt und Heiko Sesselmann sowie für die F- und G-Junioren erneut Heiko Sesselmann. In der Kreisgruppe Ost belegt die A-Jugend derzeit den 3. Platz und die B-Jugend Rang 2. Überraschenderweise wurde die B-Jugend Kreispokalsieger. Auf einer Erfolgswelle schwimmen die C-Junioren. Die C 1 wurde Meister in der Gruppe Ost und stieg in die Kreisliga auf. Die C 2 spielte in dieser Gruppe ohne Wertung, schaffte aber drei Siege und ein Unentschieden. "Die C1 steht in der Kreisliga auf einem guten dritten Platz - und das als Aufsteiger", freute sich Jakob.

Am 25. November trug die C-Jugend mithilfe der F-Jugend ein Hallenturnier in Weißenbrunn aus. Die C trat mit zwei Teams an. Die Zweite wurde Sechster, die Erste Turniersieger. Tags darauf wurde die C-Jugend in der Kronacher Dreifachturnhalle Hallenkreismeister. Die D-Junioren belegen in der Kreisklasse Ost den 3. Platz. Die E-Jugend kam zu Meisterehren in der Gruppe 2 und wurde Kreispokalsieger. Nachdem die G-Junioren in der Frühjahrsrunde 2017 alle Spiele und Turniere auf Kreisebene gewannen, trat die neue Mannschaft in der Herbstrunde in fünf Turnieren auf Kreisebene an. Dabei wurde sie drei Mal Dritter und zwei Mal Vierter. In der Herbstrunde wurden sowohl die F 1 (Jahrgang 2009) als auch die F 2 (Jahrgang 2010) Meister.

Die TT-Abteilung verfügt derzeit über 49 Aktive. Die beiden Herren-Mannschaften sowie die Mädchen- und die Jungen-Mannschaft spielen aufKreisebene, alle drei Damen-Mannschaften auf Bezirksebene - wobei die Erste sogar in ganz Oberfranken unterwegs ist und momentan einen hervorragenden dritten Platz belegt. hs