Nachwuchs des FC Wacker Haig und des TSV Windheim gelang je ein Sieg

Von den drei Mädchenmannschaften des TT-Kreises Kronach, die in der Oberfrankenliga vertreten sind, konnte nur der TSV Windheim mit einem Unentschieden gegen den TSV Unterlauter III etwas Zählbares einfahren. Gegen die zweite Vertretung von Unterlauter, die souveräner Spitzenreiter ist, blieben der TSV Teuschnitz und der TV Marienroth auf der Strecke.

In einer zweiten Partie musste sich Windheim dem TSV Bad Rodach beugen. In der 2. Bezirksliga Ost der Jungen gab es für den FC Wacker Haig und TSV Windheim je einen Sieg und eine Niederlage. Beim direkten Aufeinandertreffen behielt Haig in Windheim die Oberhand.

Eine Niederlage setzte es für Haig gegen den SV Berg; Windheim hielt das Schlusslicht Bischofsgrün nieder.



Mädchen

TSV Teuschnitz -

TSV Unterlauter III 5:5

Das Heimteam lag zwar mit 1:3 im Rückstand, verstand es aber mit drei Siegen in den folgenden vier Paarungen den 4:4-Gleichstand herzustellen. Als sich die Gäste wieder noch vorne brachten, war es Leonie Raab, die mit ihrem zweiten Einzelerfolg noch das Unentschieden rettete.

Ergebnisse: Raab/Scherbel - Görs/Hoyer 0:3, Raab - Hoyer 3:1, Scherbel - Görs 1:3, Suffa - Hoyer 0:3, Scherbel - Gebhard 3:2, Raab - Görs 1:3, Suffa - Gebhard 3:2, Scherbel - Hoyer 3:1, Suffa - Görs 0:3, Raab - Gebhard 3:0.

TSV Windheim -

TSV Bad Rodach II 3:6

Die Einzelsiege von Lisa Wachter, Leonie Löffler und Annika Fehn waren für den TSV zu wenig, um die Gäste aus der Thermalbadstadt von der Gewinnerstraße zu verdrängen.

Ergebnisse: Wachter/Löffler - So. Schirm/Göhring 2:3, Wachter - So. Schirm 3:1, Löffler - Sv. Schirm 0:3, Fehn - So. Schirm 1:3, Löffler - Göhring 3:0, Wachter - Sv. Schirm 1:3, Fehn - Göhring 3:0, Löffler - So. Schirm 0:3, Fehn - Sv. Schirm 0:3.



SC Haßlach -

TSV Unterlauter II 2:6

Die SC-Mädchen standen nach dem 0:4-Rückstand frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. Als Luisa und Linda Baumann auf 2:4 verkürzt hatten, waren die Gäste wieder am Zug und machten alles klar.

Ergebnisse: Lu. Baumann/Raab - Sommer/Fischer 0:3, Li. Baumann - Fischer 1:3, Lu. Baumann - Sommer 0:3, Raab - Fischer 1:3, Lu. Baumann - Reiter 3:1, Li. Baumann - Sommer 3:2, Raab - Reiter 0:3, Lu. Baumann - Fischer 1:3.



TV Marienroth -

TSV Unterlauter II 0:6

Als eine Nummer zu groß erwies sich für Marienroth der noch mit "weißer Weste" dastehende Spitzenreiter (14:0 Punkte).

Ergebnisse: Stadelmann/Müller - Sommer/Reiter 0:3, Stadelmann - Fischer 0:3, Müller - Sommer 0:3, Kirchner - Fischer 0:3, Müller - Reiter 1:3, Stadelmann - Sommer 0:3.



Jungen

TSV Windheim -

FC Wacker Haig 6:8

Nach bislang einem Unentschieden kam der Aufsteiger Haig zu seinem ersten Saisonsieg. Mit dem Gewinn der beiden Doppel und drei der ersten fünf Einzel hatten sich Haig mit 5:2 nach vorne gebracht. Windheim kam durch Philipp Erhardt und Erik Neubauer zunächst auf 4:5 heran, ehe Haig mit Siegen von Lucas Ferner und Julian Dietrich den Drei-Punkte-Vorspurng wieder herstellte (4:7). In der Schlussphase punktete zwar Windheim zweimal, doch war dies zu wenig, da auch Haig noch einmal erfolgreich war.

Ergebnisse: N. Löffler/Neubauer - Dietrich/Dietrich 0:3, Erhardt/J. Löffler - Kalb/Ferner 1:3, N. Löffler - Jo. Dietrich 3:1, Erhardt - Ju. Dietrich 1:3, Neubauer - Ferner 3:1, J. Löffler - Kalb 0:3, N. Löffler - Ju. Dietrich 1:3, Erhardt - Jo. Dietrich 3:2, Neubauer - Kalb 3:0, J. Löffler - Ferner 0:3, Neubauer - Ju. Dietrich 0:3, N. Löffler - Kalb 3:0, Erhardt - Ferner 3:0, J. Löffler - Jo. Dietrich 0:3.



FC Wacker Haig - SV Berg 5:8

Haig ging zwar mit 2:1 in Führung, doch mit vier Niederlagen am Stück drehte der Tabellenzweite den Spieß um, und gab diesen Drei-Punkte-Vorsprung nicht mehr aus den Händen.

Ergebnisse: Kalb/Ferner - Wolfrum/N. Fischer 0:3, Dietrich/Dietrich - Hannemann/S. Fischer 3:0, Ju. Dietrich - N. Fischer 3:0, Jo. Dietrich - Wolfrum 1:3, Kalb - S. Fischer 0:3, Ferner - Hannemann 0:3, Ju. Dietrich - Wolfrum 1:3, Jo. Dietrich - N. Fischer 3:0, Kalb - Hannemann 3:2, Ferner - S. Fischer 0:3.

TSV Windheim -

TSV Bischofsgrün 8:3

Mit dem Gewinn eines Doppels und der ersten drei Einzel legte Windheim einen vielversprechenden Start hin. Als Bischofsgrün den zweiten Zähler verbuchte, folgten prompt wieder drei Siege der TSV-Jungen in Serie (7:2). In der Schlussphase gab es auf jeder Seite einen Sieg.

Ergebnisse: N. Löffler/Neubauer - Huber/Kühhorn 3:0, Erhardt/J. Löffler - Grießhammer/Grießer 1:3, N. Löffler - Grießer 3:1, Erhardt - Grießhammer 3:1, Neubauer - Kühhorn 3:0, J. Löffler - Huber 2:3, N. Löffler - Grießhammer 3:0, Erhardt - Grießer 3:1, Neubauer - Hubert 3:0, J. Löffler - Kühhorn 1:3, Neubauer - Grießhammer 3:1. hf