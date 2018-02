Nachts im Geisterschloss

Der Gruselexperte Hermann Müller begleitet Interessierte an einen Ort der absoluten Finsternis: ins Gruselkabinett der Plassenburg, wo Hexen, Werwölfe und jede Menge Untote warten. Ganz im Dunkeln und nur mit Taschenlampen ausgerüstet wird etwas Licht ins Dunkel gebracht. Doch Obacht: Das flackernde Licht verzerrt die Proportionen, schaurige Fabelwesen erscheinen plötzlich aus der Finsternis. Garantiert für schwache Nerven geeignet ist das schrecklich leckere Essen, das im Anschluss an die Führung aus der Hexenküche der "Burgschänke" aufgetischt wird. Das Drei-Gänge-Menü bietet "Genuss mit Gänsehaut": Suppe aus dem Hexenkessel, Schweinemedaillons "Frankensteiner Art" mit toten Vitaminen und Ausgegrabenem aus dem Erdreich. Die Tickets für die 60-minütige Führung und das Gruseldinner gibt es in der Kulmbacher Tourist-Information. Treffpunkt ist stets im Kasernenhof auf der Plassenburg. Parken im Kasernenhof ist erlaubt.

Termine sind am 3., 11., 17. und 25. November, jeweils ab 18 Uhr. red