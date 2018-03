Nachts durch die Natur

Der Bund Naturschutz bietet am kommenden Donnerstag, 29. März, einen Spaziergang durch die Nacht an. Zusammen mit Umweltpädagogin Heike Gögelein können die Teilnehmer die Natur mit allen Sinnen aufnehmen und testen. Rückfragen sind unter Tel.: 0176/670 897 96 möglich. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Parkplatz Kursaal. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. sek