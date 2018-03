Am Freitag, 23. März, findet um 19 Uhr in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in Münnerstadt die "Nacht der Lichter (ein Gottesdienst nach Taizé)" statt. Das Einsingen beginnt bereits um 18.30 Uhr. Die Kirche wird dabei fast nur von Kerzen erleuchtet. Die Kirchenbesucher singen und beten gemeinsam und entzünden selbst die Lichter. Teilnehmen können an diesem ökumenischen Taizé-Gebet alle Christen aus der Region sowie alle anderen Interessierten. Es gibt auch keine Altersbeschränkung. sek