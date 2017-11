Nacht der Lichter in Baiersdorf

Zu einem stimmungsvollen Abend mit Taizé-Liedern und musikalischer Begleitung lädt die katholische Gemeinde Christen aller Konfessionen ein. Die "Nacht der Lichter" beginnt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in der Forchheimer Straße 25 in Baiersdorf. red