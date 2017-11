Nacht der Lichter im Dom

Meditative Gesänge aus Taizé, eine einzigartige Atmosphäre mit vielen Lichtern und Kerzen, Bibeltexte und besinnliche Gebete: Das ist die Nacht der Lichter im Bamberger Dom. In diesem Jahr findet das ökumenische Abendgebet am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr statt.

Jedes Jahr kommen hunderte Besucher zur Nacht der Lichter, um gemeinsam zur Ruhe zu kommen und dem persönlichen Glauben Raum zu geben. Im Anschluss an das rund zweistündige Abendgebet besteht die Möglichkeit, im Dompfarrheim bei Tee und Honigkuchen miteinander ins Gespräch zu kommen.



Von Jugendlichen organisiert

Geplant und organisiert wird die Nacht der Lichter von Jugendlichen, die bereits an einem oder mehreren der internationalen ökumenischen Jugendtreffen im französischen Taizé teilgenommen haben. Veranstalter sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Evangelische Jugend (EJ), das Jugendamt der Erzdiözese und die Diözesanstelle Berufe der Kirche. red