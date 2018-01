Nachrichten

800 000 Euro werden nicht überschritten



Aufgrund eines

Missverständnisses seitens unser Mitarbeiterin sind im Bericht "Schleuse löst Glücksgefühle aus" vom 11. Juli die Kosten für die Sanierung und In-Wert-Setzung der historischen Schleuse 94 bei Eggolsheim zu hoch benannt worden. Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) und das Bauamt bestätigten unabhängig voneinander, dass tatsächlich die 800 000 Euro schon nach oben gerundet, keinesfalls aber überschritten worden seien. gö

Konzertabend der

Sing- und Musikschule



Die Sing- und Musikschule lädt am Sonntag, 16. Juli, ab 17 Uhr zum Sommerkonzert in die Aula der Grundschule ein. Die zahlreichen Ensembles und Solisten bringen wieder attraktive Stücke aus der Romantik und der Moderne zu Gehör. So erklingt Musik von Schostakowitsch, Badings, Clarke und Khachaturian ebenso wie Ohrwürmer von Rik Elings, David Blackwell, Allan Rosenheck, den "Beatles" und vielen anderen. Neben zahlreichen Solisten sind die "Emilian Schmucker Band", der Kinderchor "Streichflöhe", das Ensemble "Frisch gestrichen", die Flötenensembles, die Bläserklassen sowie das Blechbläserensemble mit dabei. red

Führung mit

dem Burgherrn



Die nächste Burgführung findet am Sonntag, 16. Juli, statt. Der Burgherr erwartet die Besucher um 11 Uhr im Burghof. Eintrittskarten sind am Eingang erhältlich. red