Nachmittags betrunken am Steuer

0,6 Promille ergab die Atemalkoholkonzentration, die die Polizei am Mittwoch, gegen 15 Uhr, bei einem Autofahrer in Althausen feststellte. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle war den Beamten aufgefallen, dass der Atem des Autofahrers nach Alkohol roch. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt verboten, und nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige, so die Polizei. pol