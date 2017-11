Nachkriegsgeschichte von Kloster Banz

Die Hanns-Seidel-Stiftung und der Rotary-Club Obermain laden am Montag, 27. November, 17 Uhr, all jene nach Banz ein, die sich an die Nachkriegsgeschichte von Banz erinnern und um deren Erinnerungen zu bewahren und zu dokumentieren. Unter der Leitung von Brigitte Eichner-Grünbeck, Norbert Moschall und Heinz Pfuhlmann sollen Erinnerungen an diese Nachkriegsjahre (1945 bis 1978) ausgetauscht werden, wie zum Beispiel an die Gemeinschaft von den Heiligen Engeln, an das Flüchtlingsaltersheim, an die Menschen und das Zusammenleben in Banz überhaupt. Vor allem geht es aber auch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können Besucher auch Fotos oder Dokumente aus dieser Zeit mitbringen. Über eine rege Teilnahme würden sich die Veranstalter sehr freuen und bitten um Anmeldung beim Museum Kloster Banz, Telefon 09573/337744. red