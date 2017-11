Nachklang Lutherjahr

Der Pfarrgemeinderat Schondra und der Kirchenvorstand Geroda veranstalten am Donnerstag, 16. November, einen ökumenischen Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Kirche St. Anna in Schondra. Katholische und evangelische Christen haben sieben Thesen vorbereitet, die symbolisch an eine Tür angeschlagen werden. Die Aktion ist als Impuls einer stärkeren Zusammenarbeit beider Konfessionen zu sehen. uli