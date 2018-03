Nachdenkliches über den Umgang mit Umwelt und Bienen

red



Die Imker des Landkreises Bad Kissingen trafen sich zu ihrer jährlichen Kreisverbandssitzung im Sportheim in Euerdorf.Vorsitzender Erhard Bieber aus Maßbach begrüßte 66 Kollegen sowie Dr. Thomas Koy vom Veterinäramt und den Referenten Hartmut Vierle aus Aura.In neun Ortsvereinen sind über 300 Hobbyimker organisiert, die sich um knapp 2200 Bienenvölker kümmern.Auch im Landkreis Bad Kissingen zeigen etliche junge Leute Interesse an diesem schönen Hobby und sind bereit, Verantwortung für Honigbienen und Naturschutz zu übernehmen. Unterstützt werden Neu-Imker vor allem von den Imkervereinen Münnerstadt und Bad Brückenau, wo in diesem Jahr jeweils wieder "Imkern auf Probe" angeboten wird. Anfänger können so unter der Patenschaft eines erfahrenen Kollegen alle praktischen Arbeiten erlernen, die im Laufe des Sommers bei den Bienenvölkern anfallen.Dr. Koy gab bekannt, dass Karin Schmidt (Imkerverein Bad Brückenau) nun offiziell zur Bienensachverständigen des Landkreises ernannt wurde. Sie unterstützt und berät Imker in Sachen Bienen-Krankheiten und ist vor allem für den Altlandkreis Bad Brückenau zuständig, der bisherige Gesundheitswart Matthias Kleinhenz aus Wollbach betreut den südlichen und östlichen Teil des Landkreises.Hartmut Vierle, Projektmanager und technischer Entwickler bei "HOBOS", zeigte in einem sehr nachdenklich stimmenden Vortrag die Situation der Insekten weltweit auf. Er mahnt mit deutlichen Worten: "Durch ihren Umgang mit der Umwelt ist die Menschheit zur Zeit mit Vollgas in Richtung Abgrund unterwegs." Seit 1990 seien 75 Prozent der Masse der Insekten verschwunden - und das in Naturschutzgebieten. Auf den Wirtschaftsflächen liege der Anteil noch höher. Als Grund nannte er die teils riesigen Monokulturflächen, giftige Pflanzenschutzmittel, Lebensraumzerstörung durch Flächenfraß - alleine in Bayern verschwinden täglich 13 Hektar oder eine Fläche so groß wie 18 Fußballfelder - und umweltschädliches Konsumverhalten. Ohne die flächendeckende Bestäubung durch Honigbiene & Co. blieben der Menschheit als Gemüse- und Obstauswahl bald nur noch Kartoffeln, Mais und Bananen.Er rät den Imkern dazu, Blühflächen anzulegen, das eigene Kaufverhalten zu überdenken - "Wer weiter denkt, kauft näher ein" - und Investitionen in ethische Projekte.Unter www.hobos.de können sich Imker und andere Naturfreunde vielseitig zum Thema Honigbiene informieren.Die wichtigsten Termine für 2018 lauten: unterfränkischer Tag der Biene am 22. April in Würzburg auf dem Gelände der Landesgartenschau; Ambrosiusfeier und voraussichtliche Einweihung des neuen Lehr-bienenstandes Münnerstadt am 12. August; Bayerischer Imkertag am 8./9. Oktober in Hof (Oberfranken). Zudem wurde bekanntgegeben, dass im Jahr 2019 die Honigmesse vom Imkerverein Münnerstadt ausgerichtet wird.