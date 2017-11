Nach zwei knapp verlorenen Sätzen war die Luft raus

In der Volleyball-Bayernliga Nord waren die Damen der VG Bamberg II, die Veinal Volleys, beim VC Katzwang-Schwabach zu Gast. Zu Beginn konnten die Bambergerinnen gut mithalten. Nachdem sie allerdings auch den zweiten Satz abgeben mussten, verließ sie ihr Kampfgeist. Die Partie endete mit einer 0:3-Niederlage.

Im dritten Heimspiel und mit zwei Siegen auf dem Konto zeigte sich Katzwang-Schwabach selbstbewusst. Durch schwierige Angaben setzten die VC-Damen die Gäste von Anfang an unter Druck. Doch die Veinal Volleys hielten dagegen. Zuspielerin Cornelia Schmitt zauberte aus manchen wackeligen Annahmen einen gut spielbaren Ball, den vor allem die Außenangreiferinnen Anja Elser und Sofie Eckle und Diagonalspielerin Carolin Reinke auf die andere Seite schmetterten. Knapp endete der erste Satz mit 25:22 für die Gastgeberinnen.

Der zweite Satz startete ähnlich spannend. Libera Nina Bartilla und Maria Bayer unterstützen sich gegenseitig in der Verteidigung von Lobs und teils hart geschlagenen Bällen. Auch die Mittelblockerinnen Vanessa Tümpner und Judith Kemper waren bemüht, die Abwehr durch Blocks zu unterstützen. Allzweckwaffe Sandra Menz verhalf der Mannschaft zu mentaler Stärke durch ihre leidenschaftlichen Schlachtrufe. Um mit drei Angreiferinnen am Netz agieren zu können, wechselte Trainer Alfred Bayer beim Stand von 17:16 Anna Wöckel als Zuspielerin ein. Jedoch konnte sich die Mannschaft auf diese taktische Umstellung nicht einstellen und verlor den Satz mit 18:25. Danach schien es, als hätten die Veinal Volleys ihren Kampfgeist verloren. Der dritte Satz, in dem die Bambergerinnen nur 14 Punkte erzielten, war geprägt von fehlerhaften Angaben. Direkt im Anschluss folgte eine Analyse des Spiels, die die Bambergerinnen für ihr Training nutzen werden. cs

VG Bamberg II: Bartilla, Bayer, Eckle, Elser, Kemper, Menz, Reinke, Schmitt, Tümpner, Wöckel