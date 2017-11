Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Die Fahrerin eines VW sowie der Fahrer eines Suzuki befuhren am Freitagnachmittag die St 2209 hintereinander von Tettau in Richtung Steinbach. Die VW-Fahrerin wollte am "Bullenbachweg" nach links in Richtung Ludwigsstadt abbiegen. Der Suzuki-Fahrer fuhr hierbei auf den VW auf. Dadurch wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und musste vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzten 12 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Da die Fahrer unterschiedliche Angaben zur Unfallursache machen, bittet die Polizei Ludwigsstadt (Tel. 09263/97502-0) Zeugen, sich zu melden. pol