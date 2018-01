Nach Verkehrsunfall vorbildlich verhalten

Rechtskonform und vorbildlich verhielt sich ein junger VW-Golf-Fahrer am Samstag in den frühen Abendstunden. Als der 20-Jährige mit seinem Pkw auf dem Parkplatz "Am Bleichrasen" mit seinem VW Golf aus einer Parklücke rangierte, touchierte er ein neben ihm geparktes Wohnmobil und verursachte dadurch einen Sachschaden am dortigen Kotflügel sowie am Außenspiegel. Vorbildlich meldete der junge Mann den Vorfall sofort bei der Polizei. Dadurch konnten alle erforderlichen Daten an den Geschädigten übermittelt werden. pol