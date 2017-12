Nach Unfall noch Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag um 7.45 Uhr ereignete sich vor der Heidelsteigschule (Am Heidelsteig) ein Verkehrsunfall, bei der eine 13-jährige Schülerlotsin vom VW Sharan eines 42-Jährigen am Arm gestreift und verletzt wurde. Der Mann musste aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel halten, betätigte aber während der Rotphase immer wieder das Gaspedal. Plötzlich setzte er, immer noch bei Rotlicht, schließlich seinen Pkw in Bewegung und touchierte beim Vorbeifahren den Arm der Schülerlotsin. Anschließend hielt der Fahrer seinen Wagen kurz an, setzte seine Fahrt aber letztendlich fort, ohne sich weiter um die Schülerin zu kümmern. Der Fahrer konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schnell ermittelt werden. Sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgelegt. Auch wenn der Fahrzeugführer bereits ermittelt ist, sucht die Polizei Bamberg-Stadt noch dringend Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 oder persönlich mit der Polizei in Verbindung setzen können.