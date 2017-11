Nach Unfall getürmt

Beamte der Verkehrspolizei Coburg haben auf der A 73 eine beschädigte Leitplanke entdeckt. Der Verursacher ist getürmt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwischen Freitag und Montag war ein bislang Unbekannter mit seinem Lastwagen im Einfahrtsbereich zum Parkplatz am Coburger Forst in Fahrtrichtung Suhl gegen die Leitplanke gefahren und hatte zudem ein Verkehrsschild beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei Spuren sichern, die auf den Verursacher hindeuten. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Coburg Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-211 zu melden. pol