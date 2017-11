Nach Unfall geflüchtet

Ein am Wirsberger Markplatz ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Auto ist am Montag zwischen 8 und 10 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09225/96300-0. pol