Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Samstag zwischen 6 und 6.30 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Wagen gegen die Hausfassade eines Anwesens in der Hauptstraße. Obwohl ein sichtbarer Schaden an dem Wohnhaus entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum Verursacher geben können werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Lichtenfelser Polizei in Verbindung zu setzen. pol