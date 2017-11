Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Am Montagmorgen stellte eine 56-jährige Frau ihren schwarzen Fiat Punto in der Gartenstraße ab. Als sie etwa eine Stunde später wieder wegfahren wollte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am linken hinteren Radkasten. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug ihren Wagen beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09568/94310 bei der Polizeiinspektion in Neustadt zu melden.