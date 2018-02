Nach Schramme zum Tanken weitergefahren

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 41-jähriger Eckentaler auf der Siebenbürgenstraße mit seinem Chrysler, als ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer aus seiner Hofeinfahrt fuhr. Mit dem Kühlergrill schrammte er an der Beifahrerseite entlang, so dass ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Obwohl der Geschädigte den Verursacher auf den Unfall aufmerksam machte, verließ der die Unfallstelle und fuhr zum Tanken. Der Rentner muss sich wegen Unfallflucht strafrechtlich verantworten. pol