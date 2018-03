Nach Rauschgiftkonsum zusammengebrochen

Ein 18-Jähriger brach am Freitagvormittag in der Berufsschule zusammen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der junge Mann räumte ein, vor Schulbeginn Rauschgift konsumiert zu haben. In seinem mitgeführten Rucksack fand die Streifenbesatzung weitere Betäubungsmittel und stellte sie sicher. pol