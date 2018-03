Nach Ladendiebstahl zwei Männer gesucht

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen Schuhladen in der Sieboldstraße betreten. Sie liefen getrennt voneinander durch den Laden.

Nach kurzer Zeit verließ ein Täter das Geschäft. Dabei schlug die Diebstahlsicherung an. Eine Zeugin lief ihm hinterher, der Mann reagierte nicht und lief Richtung Innenstadt davon. Der zweite verließ ebenfalls den Laden und lief in dieselbe Richtung. Ein Paar Herren-Sportschuhe im Wert von rund 20 Euro wurden entwendet. Der erste Täter wird folgendermaßen beschrieben: Circa 180 cm groß, scheinbares Alter: 30 Jahre, kräftig, südländisches Aussehen, dunkle, kurze Haare, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent; der zweite Täter ist etwa 175 cm groß, scheinbares Alter 30 Jahre, schlank, südländischer Typ, dunkle, nackenlange Haare. Dieser Mann trug ein Basecap. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol