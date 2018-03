Nach Kollision: Reh rennt zurück in den Wald

Auf der Staatsstraße St 2292 von Hohn nach Aschach erfasste am Mittwochmorgen eine 28-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Auto ein Reh. Wie die Polizei meldete, sprang das Tier gegen 6.40 Uhr auf die Fahrbahn. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto lief das Reh in einen angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von cirka 2500 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Kissingen abschließend. pol