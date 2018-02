Nach einer 2:6-Niederlage ist Gut Holz Neubrunn so gut wie abgestiegen

An Fasching wurde auf vielen Bahnen im Haßbergkreis nicht gekegelt. Die ausgetragenen Spiele brachten in den höheren Klassen kaum Erfolge für die Teams aus dem Landkreis. Wichtig war der Auswärtserfolg von Gut Holz Zeil II in der Bezirksliga Unterfranken, wodurch sogar noch die Aussicht besteht, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Sand II verlor überraschend sein Heimspiel gegen Bad Brückenau, erzielte aber das beste Mannschaftsergebnis des Spieltags im Kreis mit 2153 Holz. Gute Einzelleistungen waren nur sechs zu verzeichnen: Heiko Schneider (SKK Haßfurt) 581 Holz, Fabian Deißler (Gut Holz Zeil) 577, Sven Haderlein (Alle Neun Sand) 565, Georg Schropp (Gut Holz Zeil) 556, Steffen Gehring (Gut Holz Neubrunn) 556 sowie Ilse Triebel (Gut Holz Kleinsteinach) 548.



Bezirksoberliga Unterfranken

SKK Haßfurt -

DT Grafenrheinfeld 6:2

Etwas mehr Probleme als erwartet hatten die Haßfurter gegen einen Abstiegskandidaten. Es ging mit 2:2 ins Schlusspaar. Wieder einmal mehr war auf Heiko Schneider mit 581 Kegeln Verlass, der 49 Holz gutmachte. Martin Singer kämpfte Sascha Müller bei 2:2 Sätzen mit 521:506 Holz nieder.

Ergebnisse: Hunger - Werner 2:2 (497:510), Giebfried - 2:2 (501:470), Wolf - Weigand 3:1 (484:467), S. Glückert - Landeck 1:3 (536:551), Schneider - Braun 4:0 (581:532), Singer - Müller 2:2 (521:506), Gesamt 6:2 (3120:3036)

TSV Hollstadt -

Gut Holz Neubrunn 6:2

Mit dieser Niederlage ist Gut Holz Neubrunn kaum mehr zu retten. Zwei schwächere Ergebnisse im Starterpaar machten alle Hoffnungen zunichte. Im Mittelpaar zeigten Steffen Gehring mit der Tagesbestleistung von sehr guten 556 Holz sowie Dieter Stubenrauch (524) großen Kampfgeist. Im Schlussabschnitt ging Neubrunn wieder leer aus. Nur noch bei vier Siegen in den ausstehenden vier Spieltagen besteht noch eine sehr geringe Chance auf den Klassenerhalt.

Ergebnisse: Pfister - Landgraf 3:1 (543:478), Sterzinger - W. Vierneusel 3:1 (537:486), Balling - Stubenrauch 2:2 (520:524), Wilhelm - S. Gehring 2:2 (546:556), Behr - J. Gehring 2:2 (542:514), Borchert - R. Vierneusel 3:1 (521:481), Gesamt 6:2 (3209:3039)

SG Dittelbrunn -

DJK Kirchaich 7:1

Nach der Startpaarung sah alles nach einem spannenden Duell aus. Johannes Rumpel punktete für Kirchaich. Im Mittelpaar trumpfte die Heimmannschaft dann kräftig auf, und auch das DJK-Schlusspaar ging leer aus. Vom Gesamtergebnis her ging die Niederlage auch in dieser Höhe voll in Ordnung.

Ergebnisse: Achatz - Montag 2:2 (560:546), Zeitz - J. Rumpel 1:3 (526:546), Einbecker - Dormann 4:0 (588:516), Limpert - Schramm 4:0 (583:471), Kügel - Bräuter 3:1 (603:527), Waldhäuser - Dittrich 3:1 (550:512), Gesamt 7:1 (3410:3118)



Bezirksliga Unterfranken 1

SE Röthlein II -

Gut Holz Zeil II 1,5:4,5

Mit Ralf Endres und Georg Schropp ging das "Oldie-Paar" der Zeiler als erstes auf die Bahn und sicherte einen 2,5:1,5-Vorsprung, wobei Schropp mit sehr guten 559 Holz gewann und Endres mit 2:2 und 516:516 einen halben Punkt holte. Bei Pascal Österling lief im Schlusspaar nichts zusammen, doch Fabian Deißler zeigte eine tolle Leistung und ließ mit 577 Holz seinem Gegner keine Chance. Durch diesen Sieg hat die Zeiler Reserve durchaus noch Aussichten, im Aufstiegskampf ein Wort mitzureden.

Ergebnisse: Sterker - Endres 2:2 (516:516), Lang - Schropp 2:2 (517:556), Krug - Deißler 0:4 (533:577), Kraus - P. Österling 4:0 (535:472), Gesamt 1,5:4,5 (2101:2124)



Bezirksliga A Nord/Ost

Alle Neun Sand II -

SKV Bad Brückenau 2:4

Eine unerwartete Niederlage kassierte die Sander "Zweite". Der Start war zwar verheißungsvoll, als Robin Klauer mit guten 539 Holz und 3:1 Satzpunkten für die Führung sorgte, jedoch gewann danach nur noch Sven Haderlein mit starken 565 Holz für Sand. Die Gesamtholzzahl entschied für Bad Brückenau.

Ergebnisse: R. Klauer - Bernd Weidl 3:1 (539:535), Veith - Interwies 2:2 (526:539), Haderlein - Schäfer 3:1 (565:541), M. Hörmann - B. Hörmann 2:2 (523:565), Gesamt 2:4 (2153:2180)



Bezirksliga B Ost

SKK Stettfeld -

SKK Haßfurt III 2:4

Ergebnisse: Schmitt - P. Glückert 1:3 (485:530), Bruchmann - Frantzen 1:3 (522:534), Spath - Müller 2,5:1,5 (491:465), Full - Lehnhardt 2:2 (515:498), Gesamt (2013:2027)

Alle Neun Breitbrunn -

TSV Burgpreppach 0:6

Ergebnisse: Baum - Meisch 2:2 (407:419), Baumann - Bayer1,5:2,5 (448:451), Greul - Schweinfest 1:3 (461:479), Fösel - Herbst 2:2 (462:471), Gesamt 0:6 (1778:1820)

KSV Unterpreppach -

Gut Holz Kleinsteinach 4:2

Ergebnisse: Ebert - S. Rübig 2:2 (510:494), Mahr - Kolb 2:2 (487:505), Grader - Schnaus 2:2 (495:497), Heimlich - D. Rübig 3:1 (476:459), Gesamt 4:2 (1968:1955) gö