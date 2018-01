"Zur Leistungsprüfung antreten" lautete der Befehl an die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Frauenroth. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit von knapp zwei Wochen stellten sich neun Floriansjünger der Wehr aus Frauenroth der Feuerwehr-Leistungsprüfung.

Die Vorbereitungen zur Leistungsprüfung und die Ausbildung der Teilnehmer erfolgte durch Kommandant Georg Grom, der selbst als Gruppenführer bei der Abnahme mit antrat. Abgenommen wurde die Leistungsprüfung von dem Schiedsrichtertrio Birgit Below, Kreisfrauenbeauftragte, Heinz Krapf, Kdt. a.D. der FFW Aschach und Klaus Preisendörfer, KBM für den Markt Burkardroth.

Zur Leistungsprüfung in verschiedenen Stufen traten acht Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau an. Zu Beginn der Abnahme wurden verschiedene Knoten und Stiche unter Zeitlimit angelegt.



Maximal 190 Sekunden Zeit

Danach mussten die Teilnehmer, je nach abzulegender Stufe, verschiedene Zusatzaufgaben erledigen. Hierbei wurde das feuerwehrtechnische Wissen zur Ersten Hilfe, das Kennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen und die Beantwortung von einsatztechnischen Fragen in der höchsten Stufe von den Prüflingen verlangt. Als Kernstück der Abnahme wurde von der Gruppe ein Außenangriff über einen Unterflurhydranten vorgenommen. Dabei musste in der Höchstzeit von maximal 190 Sekunden die Verkehrsabsicherung vorgenommen werden, ein Standrohr gesetzt und eine B-Leitung über die Tragkraftspritze zum Verteiler hin gelegt werden. Anschließend wurde von allen drei Trupps mit zwei Druckschläuchen und dem Strahlrohr der Löschangriff vom Verteiler aus vorgenommen. Nach dem Umspritzen des letzten Zielobjektes hielten die Schiedsrichter die Zeit an und bewerteten den Aufbau des Löschangriffes.



Aufgaben gemeistert

Letztendlich wurde noch eine Saugleitung mit vier Saugrohren und Saugkorb gekuppelt und fachmännisch mit Mastwurf, Halbschlag und Ventilleine versehen. Die für diese Teilübung vorgesehene Höchstzeit von 100 Sekunden wurde sicher eingehalten. Mit der Trockensaugprobe, mit der die Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Saugleitung bestätigt wurde, endete die Leistungsprüfung. Die Schiedsrichter stellten fest, dass die Teilnehmer ihre Aufgaben meisterten und die Löschübung als auch das "Kuppeln der Saugleitung" in der Sollzeit absolvierten. Zum Abschluss gratulierten sie allen Teilnehmern zur bestandenen Leistungsprüfung und verliehen die Abzeichen in der jeweils abgelegten Stufe. red