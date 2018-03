Nach der Pause geht beim TVK wenig

Der TV Königsberg musste in der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord nach einer schwachen Leistung beim Karlstadt die Punkte lassen. Die Königsberger unterlagen mit 22:27 (11:12).

Der TV Königsberg startete gut und und sah sich, obwohl er schon hier immer wieder Probleme mit dem hochgewachsenen gegnerischen Kreisspieler hatte, nach fünf Minuten mit 2:0 in Front. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wogte das Spiel hin und her. Obwohl die Gäste immer wieder Wurfmöglichkeiten liegen ließen, glichen sie auch nach dem 8:6 für den TSV Karlstadt wieder zum 8:8 aus. Kurz vor der Pause verletzte sich der einzige Torwart der Gastgeber, die zur Halbzeit mit 12:11 abermals in Front lagen.

Nach der Pause glich der TV aus, ließ sich dann jedoch infolge mangelnder Chancenverwertung und schwachen Zweikampfverhaltens den Schneid abkaufen. Über 16:13 bis auf 19:14 zogen die Hausherren entscheidend davon. Mit dieser verdienten Niederlage ist der TVK jetzt ins Mittelfeld der Bezirksliga abgerutscht und hat bis zum nächsten Spiel drei Wochen Zeit, sich neu zu sortieren, ehe es am Vorabend des dritten Advents gegen den MHV Scheinfurt bereits zum ersten Rückspiel geht. TV Königsberg: Valtenmeier, Nagel - Rieger (7), Sinner (5/2), Käb (4), B. Schneider (3), Schneider (1), Hofmann (1), Thomas (1), Rausch, Kupfer th