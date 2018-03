Nach der Flucht sitzt der 40-jährige Mercedesfahrer in Untersuchungshaft

Nach der Flucht vor der Polizei am Freitagabend und dem Verkehrsunfall bei Staffelbach ist gegen den 40-jährigen Fahrer aus dem Kreis Haßberge auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Bamberg Haftbefehl ergangen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bamberg-Land und der Staatsanwaltschaft Bamberg zu dem Unfall und den Hintergründen der Flucht dauern indes weiter an, berichtete die Polizei am Montag.

Der 40 Jahre alte Fahrer des Mercedes-Kastenwagens hatte gegen 19.30 Uhr im Bahnhofsviertel in Bamberg ein Rotlicht missachtet und sollte deswegen von einer Streifenbesatzung der Bamberger Polizei kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und fuhr in der Folge mehrfach bei Rotlicht über mehrere Kreuzungen. Der Fahrer flüchtete weiter über Hallstadt, Dörfleins, Oberhaid bis nach Staffelbach. Während seiner Fahrt versuchte er zudem mehrmals, Polizeifahrzeuge abzudrängen. Hierbei kam es auch zu seitlichen Berührungen mit den Dienstwagen. Letztlich endete die Flucht auf der Straße zwischen Staffelbach und Appendorf, als der Flüchtige nach links von der Fahrbahn abkam und der Mercedes gegen einen Baum prallte. Der 40-Jährige und sein 36 Jahre alter Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in Kliniken. Neben einer Blutprobe beim Fahrer ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg zudem die Hinzuziehung eines Verkehrssachverständigen an.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Bamberg-Land in enger Abstimmung mit der Bamberger Staatsanwaltschaft. Am Sonntagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen den 40-jährigen Mercedesfahrer.

Im Zuge ihrer Ermittlungen suchen die Polizeibeamten weiterhin Fahrzeugführer oder Personen, die im Zusammenhang mit der Flucht des weißen Kastenwagens aus dem Zulassungsbereich Haßberge (HAS) gefährdet oder geschädigt wurden. Zeugen sollen sich mit der Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129310 in Verbindung setzen. pol