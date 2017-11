Nach 3:2-Zwischenstand war Post-SV nicht mehr zu stoppen

Im ersten Heimspiel der Tischtennis-Oberfrankenliga feierte der Post SV Bamberg einen deutlichen und hochverdienten 9:2-Erfolg gegen den TTC Neunkirchen am Brand.

Nach den Doppeln lagen die Gastgeber mit 2:1 vorne. Dabei ließen Schäfer/Raum ihren Widersachern Geyer/Derrfuß mit 11:4, 11:5, 11:7 keine Chance. Extrem spannend machten es Lorek/Zebunke, die gegen das Spitzendoppel der Gäste, Motschmann/Arnold, scheinbar aussichtslos mit 0:2 Sätzen und 3:8 ins Hintertreffen gerieten, aber mit unbändigem Siegeswillen das Match noch drehten und im fünften Satz mit 11:8 die Nase vorne hatten. Den ersten Gästepunkt musste das Duo Luger/Rädlein gegen Pruisken/Grund zulassen - allerdings hauchdünn mit 10:12 im finalen Satz.

Eine Punkteteilung gab es im vorderen Paarkreuz. Während Michael Schäfer trotz einiger Leichtsinnsfehler am Ende noch souverän mit 11:9, 11:9, 5:11, 11:7 gegen Sebastin Geyer die Oberhand behielt, blieb Roland Lorek am Ende einer ausgeglichenen Partie gegen Thomas Motschmann, die dieser mit 11:6 im Schlusssatz für sich entschied, nichts anderes übrig, als ihm zum Sieg zu gratulieren.

Nach diesem 3:2-Zwischenstand sah es nach einer engen Begegnung aus, aber der Post SV sorgte mit einem energischen Zwischenspurt für die Vorentscheidung: Christian Raum beherrschte mit seinem sicheren Blockspiel seinen Gegner Stefan Arnold und gewann unangefochten 13:11, 11:9, 11:7. Das Match von Mannschaftskapitän Frank Zebunke gegen Stefan Pruisken war hart umkämpft, aber der Postler konnte sich mit 11:9 im letzten Satz durchsetzen.

Auch das hintere Paarkreuz überzeugte an diesem Nachmittag. Abwehrspezialist Robert Luger zeigte Maximilian Derrfuß bei seinem 11:6, 11:5, 11:9- Erfolg die Grenzen auf. Auch Jürgen Rädlein zeigte aufsteigende Tendenz. Er feierte gegen Michael Grund einen sicheren 9:11, 11:4, 11:6, 11:2-Sieg.

Im Duell der beiden Spitzenspieler sicherte sich Michael Schäfer einen klug herausgespielten 3:1-Erfolg gegen Thomas Motschmann. Auch Roland Lorek fand immer mehr Vertrauen in sein Angriffsspiel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fuhr er noch einen verdienten 3:2-Sieg gegen Sebastian Geyer ein.

Nach diesem klaren 9:2-Erfolg steht am Samstag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter TSV Windheim auf dem Programm. fz