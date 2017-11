Nach 2000 Spielen ist nicht Schluss

Rund 14 000 Spiele finden während der Saison jedes Wochenende auf bayerischen Fußballplätzen statt, aber es gibt nur 10 000 aktive Schiedsrichter. Der Bayerische Fußballverband sucht händeringend Nachwuchs. Froh sind die Verantwortlichen, wenn sie solche pflichtbewussten Referees wie Bruno Reuß vom VfR Kirchlauter hat, der am vergangenen Wochenende mit der Partie FC Augsfeld II - FC Ziegelanger II in der B-Klasse Schweinfurt 5, das 3:1 für die Hausherren endete, sein 2000. Spiel leitete. Damit hängt er seine Fußballschuhe und seine Pfeife aber noch lange nicht an den berühmten Nagel, denn für November hat er schon wieder seinen Einsatz bei acht Begegnungen zugesagt.

Seit April 1981 gehört der fast 71-jährige Bruno Reuß der Schiedsrichtergruppe Haßfurt an. Zuvor hatte er Fußball in seinem Heimatverein VfR Kirchlauter in der Jugend, in den Seniorenmannschaften und dann auch in der AH-Mannschaft gespielt. Außerdem war er auch längere Zeit Jugendtrainer. Als es dann mit 35 Jahren zum Ende der aktiven fußballerischen Laufbahn kam, sagte er seinem Hobby nicht ade, sondern fand Gefallen an der Leitung der Spiele, was im Jugendbereich ja sowieso dazu gehörte.

Nach dem obligatorischen Schiedsrichterlehrgang leitete er vor allem Spiele von der damaligen C- bis zur A-Klasse und war bei Hallenturnieren tätig. Bei der Jugend pfiff er sogar Spiele bis zur Bezirksoberliga und bei den Senioren bis zur Kreisklasse, ebenso Frauenmannschaften bis zur Kreisliga. Die Auswärtsspiele führten ihn in den Steigerwald, nach Coburg, Hofheim, Bamberg, Schweinfurt oder auch in die Landkreise Bad Kissingen und Kitzingen. Da hieß es dann schon am Vormittag loszufahren, und er kam auch erst spät abends von einem solchen Einsatz zurück.



Spiel des FC Bayern geleitet

"Mein größter Stolz war aber meine Berufung für ein Spiel beim Hallen-Fußballturnier in Zeil am 3. Februar 2013. Die Überraschung kam dabei per Telefon, dass ich die Spiele der Jugend des FC Bayern München leiten durfte", sagt Bruno Reuß.

Natürlich war in den ersten Jahren seiner Schiedsrichter-Tätigkeit vieles ganz anders. "Nicht jeder Verein hatte so einen schönen grünen Rasenplatz wie heute, sondern es gab auch noch Plätze, auf denen man kaum Gras sah und die mehr einem Acker glichen. Und natürlich hat sich auch das Spiel geändert, das heute viel schneller und technischer abläuft", meint der langjährige Schiedsrichter. "Früher war die Abwicklung vor dem Spiel mit den Pässen und mit viel Papier verbunden, während nun der Computer und das Internet Einzug gehalten haben. Das ist schon schwierig gewesen, aber ich habe mich hier schnell eingearbeitet und mache meine ganzen Eingaben draußen bei den Vereinen und nicht erst zu Hause. Schließlich sollen die Ergebnisse ja bald vorliegen", sagt er.

Aber auch die Regelkunde sei wichtig, wobei sich Regeln im Gegensatz zu früher immer schneller ändern. Hier sei Weiterbildung gefragt, und für ihn sei es ganz selbstverständlich, bei den Treffen der Schiedsrichtergruppe mit Obmann Jose Raab oder Lehrwart Moritz Meisel dabei zu sein.

Bruno Reuß hat ein ausgeglichenes Gemüt, und das kam ihm bei seinen Einsätzen auch zugute. "Ich bin mit den Mannschaften immer gut zurechtgekommen, auch mit den Betreuern, und nie bin ich beleidigt worden. Öfter sagten sie sogar, du darfst zu uns das nächste Mal wiederkommen."

Natürlich hätten die Zuschauer auch ab und zu mal nach einem Foulpfiff geschimpft. "Wenn die Zurufe zu laut wurden, bin ich schon einmal an die Linie, habe ihnen meine Pfeife hingehalten und zu ihnen gesagt: Wenn Sie es besser machen, können Sie weiterpfeifen. Damit war es meist erledigt."



Geldangebot an der Haustür

Von größeren Beeinflussungen durch Funktionäre oder Spieler sei er glücklicherweise verschont geblieben. Aber an diesem Punkt kam dann doch seiner Frau Maria eine Erinnerung an einen Vorfall vor rund 20 Jahren hoch. "Da klingelte ein Fremder an der Haustüre und bot sogar Geldscheine aus der Hosentasche, wenn seine Mannschaft am nächsten Sonntag gewinne. Sie bräuchten die Punkte für den Aufstieg." Bruno Reuß blieb aber die Antwort so wie damals nicht schuldig. "Auf so etwas lasse ich mich nicht ein. Ich habe ihn sofort aufgefordert, meine Haustüre zu verlassen." In den letzten Jahren ist seine Frau Maria jetzt oft mit ihrem Mann zu den Spielen unterwegs. "Ich habe da immer mein Strickzeug dabei. Höchstens wenn die Zuschauer lauter werden, gehe ich einmal in ihre Nähe und frage sie, ob sie es besser können oder immer perfekt sind. Dann sollten sie es machen." Ihren Mann drängt sie auf keinen Fall zum Aufhören. "Er macht es mit großer Lust und Liebe, und etwas Sport ist ja auch im Alter gut", meint sie etwas schelmisch. Einen Tag vor Nikolaus wird Bruno Reuß 71 Jahre alt, und mit dem Nikolaustag verbindet er gute Erinnerungen. 40 Jahre lang war er an diesem Tag nämlich als Nikolaus beim VfR Kirchlauter, im Kindergarten, der Vereinsgemeinschaft oder bei den Senioren unterwegs. Dies hat er nun aufgegeben, aber als Schiedsrichter will er weiterhin auf den Plätzen auflaufen, sofern ihm die Gesundheit erhalten bleibe.

Natürlich gab es am Platz viele Glückwünsche zum 2000. Spiel von Schiedsrichterobmann Josef Raab, der für die gesamte Schiedsrichtergruppe Haßfurt gratulierte. Auch der VfR Kirchlauter überbrachte Glückwünsche durch Vorsitzenden Christoph Gockler und Udo Freisinger.