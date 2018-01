Mystisches zur Kirchweih

Das nächste Konzert der Reihe Elsa47 findet anlässlich des 700. Jubiläums von Elsa und der Kirchweih am Samstag (7. Oktober, 19.30 Uhr) in der Johanneskirche Elsa statt. Zu Gast ist das Ensembe "Nu:n" mit "Klang der Mystik". Zu hören ist mittelalterliche Musik im neuen Gewand. Das Ensemble (Gesang, Saxofon und Gitarre mit Live-Elektronik) stellt Melodien aus dem frühen 14. Jahrhundert vor. Cora Schmeiser aus Rotterdam ist die Sängerin. Das Saxofon wird von Gerd Anklam aus Berlin gespielt, die Gitarre von Falk Zenker, Weimar. Die Quellen der mittelalterlichen Liebeslieder und mystischen Gesänge, aus denen die Musiker für ihre spielerischen Improvisationen schöpfen, finden sich bei den Minnesängern, bei Hildegard von Bingen und in den Carmina Burana.- Karten (12 Euro bei Appis in Bad Rodach, bei Riemann in Coburg und bei den Veranstaltern.) ct