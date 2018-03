Mysteriöser Zettel am Auto

Am Mittwochmittag bemerkte der Halter eines silbernen Audi, der seinen Pkw vom 15. bis 20. März in der Weidengasse geparkt hatte, am Scheibenwischer des Fahrzeugs einen Zettel. Darauf wies ein Zeuge darauf hin, dass der Pkw angefahren worden sei.

Am Fahrzeug wurden sowohl Kratzer im Bereich der Fahrzeugfront unterhalb des Kennzeichens als auch am vorderen linken Kotflügel festgestellt. Diese Schäden hatten sich laut Geschädigtem zuvor noch nicht am Fahrzeug befunden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro.



Noch ungeklärte Fragen

Der Polizei ist laut ihrer Mitteilung nicht bekannt, welcher Schaden der Unfallflucht zuzuordnen ist und wer den Zettel am Auto angebracht hat. pol