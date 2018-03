Mykorrhiza und Einwegfunktionen

Mit den letzten Diskussionen zwischen Teilnehmern und Juroren sind die Präsentationen beim bayerischen Landeswettbewerb von "Jugend forscht" am Mittwoch zu Ende gegangen. Nun liegt es an der Jury, die Besten zu identifizieren. Sie dürfen dann zum Bundeswettbewerb im Mai nach Darmstadt fahren. Zum Programm des Landeswettbewerbs gehörte ein Ausflug nach Burghausen. Dorthin - in die eigenen Forschungslabors - hat das diesjährige Patenunternehmen, die Wacker Chemie AG, eingeladen. Für die Jungforscher war es die Möglichkeit, den Profis bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Das Projekt von Max Zetzmann (17) vom Gymnasium Casimirianum Coburg, der in Kaltenbrunn wohnt, beschäftigt sich mit der Analyse sowie der Anwendung von Einwegfunktionen. Dabei wird das Konzept der Einwegfunktion von rein mathematischen Funktionen auf Algorithmen erweitert. Hierbei wird die Bedeutung von Einwegfunktionen in der modernen Kryptographie dargestellt.

Julian Feuerpfeil (18) aus Coburg und Aurelius Scheer (18) aus der Gemeinde Itzgrund, die beide das Gymnasium Alexandrinum Coburg besuchen, haben die Auswirkungen von Zweitaktöl auf die Alterung von Benzin geprüft und ein Verfahren getestet, um den Gehalt dieser in einem Blend zu prüfen. Dabei wurde mit dem PetroOxy die thermooxidative Alterung als grundlegende Methode eingesetzt und die Proben wurden dann mit dem NIR-Spektrometer und dem Fluorimeter gemessen. Insgesamt wurde dabei klar, dass die Alterung langsamer voranschreitet, je mehr Zweitaktöl enthalten ist, jedoch um so mehr unerwünschte Alterungsprodukte entstanden sind.

Jonas Göbel (15) und Alicia Göbel (18) aus Weidhausen, die das Gymnasium Ernestinum Coburg besuchen, beschäftigen sich mit Wasserhähnen. Wasserhähne gibt es in den verschiedensten Modellen und Variationen. In ihrem Projekt haben sie einen Wasserhahn entwickelt, den man mittels Raspberry Pi temperaturgenau steuern kann. Dafür müssen sowohl Hardware als auch Software miteinander übereinstimmen. Die beiden jungen Forscher haben hierfür zunächst einen passenden Wasserhahn gebaut und diesen anschließend programmiert.

Das Ziel der Arbeit von Laura Holecek (18) aus Bad Rodach, die aufs Gymnasium Alexandrinum Coburg geht, war es, den Einfluss von Vesikulär-arbuskulärer Mykorrhiza (VAM) auf die Mineralstoffaufnahme von Grünlandpflanzen (Paprika und Sommerweizen) mithilfe der Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) zu ermitteln. Pflanzen in einer VAM-Symbiose können Mineralstoffe, insbesondere Phosphat, effizienter aufnehmen, da VAM-Pilze verzweigte, intrazellulare Hyphen (Arbuskeln) und dickwandige Hyphen im Wurzelgewebe der Pflanzen (Vesikel) ausbilden. Wachstum und Gesundheit der Pflanzen werden nachweislich durch VAM-Pilze erhöht.

Der Wettbewerb Jugend forscht (kurz: Jufo) ist der größte europäische Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik, der besonders Leistungen und Begabungen in diesen Bereichen fördert. red