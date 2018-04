In der Ringstraße in Himmelkron ist in den vergangenen Tagen ein in einer Hofeinfahrt geparkter grauer Peugeot mutwillig zerkratzt worden. Wer zwischen dem 9. und 12. März etwas Verdächtiges beobachtet hat, möchte sich bitte mit der Polizei in Stadtsteinach, Telefon 09225/ 963000, in Verbindung setzen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. pol