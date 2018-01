Mut und Fleiß wird belohnt

Zum dritten Mal in diesem Jahr bot der Bezirk Oberfranken einen Lehrgang "Judo spielend lernen" an.

Ausgerichtet wurde dieser am 26. November in Marktredwitz. Die Turnerschaft Kronach war mit den Nachwuchsjudokas Paula Lang, Tim Hopf und Johann Schmitt vertreten.

Ziel dieser Lehrgänge ist es, Judo in spielerischer Form zu vermitteln und auch mal mit anderen, fremden Kinder zu trainieren. Am Ende der gelungenen Veranstaltung wurden noch die fleißigsten und mutigsten Teilnehmer geehrt.

Wer an allen Lehrgängen (Fleiß) und den beiden Wettkämpfen (Mut) teilgenommen hatte, bekam eine Goldmedaille. Silber erreichten alle, die nur einmal fehlten und Bronze, wer zweimal fehlte.

Paula Lang durfte sich über eine Silbermedaille freuen. Tim Hopf und Johann Schmitt konnten jeweils eine goldene Medaille mit nach Hause nehmen. ah