Musikwerkstatt macht Ferien

Auch die Musikwerkstadt macht Oster-Ferien. Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 10. April, zu den gewohnten Zeiten. Am selben Tag beginnen auch wieder die Proben zur Community Music um 19 Uhr. Das "ZAP DOU” Amateurtheater probt wieder am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr. Information und Anmeldung sind möglich unter www.kissingermusikwerkstatt.de oder unter Tel.: 0971/669 94.