Musikverein präsentiert "Böhmischen Traum"

red



Der Musikverein Uetzing-Serkendorf freut sich, das Programm seines 4.Blasmusikfestivals "Ein Böhmischen Traum" am Samstag, 17. März 2018, präsentieren zu dürfen. Versprochen wird ein Abend mit drei Spitzenorchestern, welche die Zuhörer musikalisch verzaubern werden. Beginn ist um 18 Uhr in der Adam-Riese-Halle (Einlass 17 Uhr). Karten für dieses außergewöhnliche Konzert sind ab sofort beim Kur- und Tourismus Service Bad Staffelstein , Telefon 09573/33120, oder online unter www.blaskapelle-uetzing.de/boehmischer-traum-hallenplan-kartenbestellung.html sowie bei der Bäckerei Schauer in Uetzing unter Telefon 09573/31771 erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch unter www.blaskapelle-uetzing.de