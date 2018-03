Musikverein "Harmonie" freut sich über viel Einsatz

Bei der Jahresversammlung des Musikvereins "Harmonie" Ebelsbach standen Neuwahlen an. Die Arbeit und die Verantwortung für die Belange des Vereins teilen sich: Vorsitzender Markus Reinwand, die Zweite Vorsitzende Martina Schneider, der Schriftführer Dominik Rügheimer und der Kassierer Wolfgang Naumann. Die Beisitzer sind Sabine Rautner, Lukas Wasser, Patricia Mück. Jugendleiter ist Werner Lehrieder und Jugendvertreter Lorenz Reinwand. Die Musiker werden durch Lisa Schauer, Stefan Schönauer und Hans Münch vertreten. Kassenprüfer sind Georg Engel und Reinhard Kulla.

Rüdiger Schorr pflegt die Internetseite, Manuela Schmitt-Seifert macht "Facebook", die Werbesachen erledigt Sarah Schmitt und für den Probenraum sind Anita und Hans Münch zuständig.

Vorsitzender Markus Reinwand sagte in seinem Bericht, dass der Verein immer weiter zusammenwachse, auch weil die passiven Mitglieder zu Veranstaltungen, Ausflügen und Wanderungen eingeladen werden.

Markus Reinwand betonte: Musikalisch lege der Verein weiterhin das Augenmerk auf das Frühjahrs- und das Adventskonzert. Die traditionellen Aufgaben wie das Spielen bei Prozessionen, die Maibaumaufstellung oder die Untermalung beim Volkstrauertag würden auch künftig getätigt, versicherte der Vorsitzende der "Harmonie".

Als größere Investition für das Jahr 2018 wird der Erhalt der Tracht beschrieben. Die Nachwuchsmusiker bekommen neue Westen.



Abzeichen für die Ebelsbacher

Beim Nordbayerischen Musikbund nahmen Jungmusiker an Leistungsprüfungen teil. Das Bronzeabzeichen haben errungen: Paul Scharting, Sebastian Hoch, Jakob Naumann, Maximilian Wirsing, Moritz Reinwand und Jella Sehrig. Silber erreichten Svenja Schneider sowie Franz und Lorenz Reiwand. str