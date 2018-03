Musikprojekt schlägt Wellen

In der Mittelschule Scheßlitz wird neben vielen anderen Tätigkeiten ein besonderer Schwerpunkt auf die musikalische Arbeit gelegt. Im Fachbereich Musik besteht seit dem Schuljahr 2003/04 eine Bläserklasse. Das besondere an dieser Methode ist, dass die Schüler im Rahmen des normalen Musikunterrichts, d. h. ohne zusätzliche Zeitbelastung, ein Blasinstrument bzw. Schlagzeug erlernen können. Die Methode ist auf zunächst zwei Jahre angelegt, in denen die Grundlagen des Instrumentalspiels vermittelt werden. Ab dem dritten Jahr spielen die Schüler im Schulorchester weiter und festigen so ihre Kenntnisse im Zusammenspiel.

Die Methode ist an der Schule sehr erfolgreich. Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Durchgang der Bläserklasse 2003/04 haben 43 von 66 Sechstklässlern am Projekt teilgenommen. 2005/06 waren es 26 Schüler, 2007/08: 50 Schüler, 2009/10: 47 Schüler, 2011/12: 35 Schüler, 2013/14: 29 Schüler, 2015/16: 21 Schüler und im aktuellen Schuljahr 30 Schüler, die die Ausbildung begonnen haben.

Da innerhalb des Projekts nur eine Grundausbildung erreichbar ist, besteht seit 2006 eine Zusammenarbeit der Schule mit den Musikvereinen der Umgebung. Den jungen Musikern wird in den Vereinen eine zusätzliche Ausbildung angeboten, wodurch sie ihr Instrument vertieft erlernen können.

Um auch den Musikern der aktuellen Bläserklasse und des Schulorchesters die Chance zu geben, in einem Verein unterzukommen und somit nicht nur ihre musikalischen Fähigkeiten zu festigen und zu verbessern, sondern auch einen sozialen Halt zu finden, fand im aktuellen Schuljahr ein Informationsabend statt, an dem die Vereine die Möglichkeit hatten, sich den Eltern und Kindern vorzustellen, ihre Konzepte zu präsentieren und somit für sich zu werben. Die Vereinsvertreter zeigten sich über das Engagement der Mittelschule sehr beeindruckt und betonten die Wichtigkeit der musikalischen Förderung, vor allem in der Schule. red