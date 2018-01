Musikkrimi nur noch im Januar

Die drei geplanten Februar-Vorstellungen des Musikkrimis für Kinder "Herr Buffo und der Notendieb" in der Coburger Reithalle entfallen. Anlass für die Absage am 17. Februar (11 und 15 Uhr) und am 18. Februar (11 Uhr) seien dispositorische Gründe, erklärte das Landestheater. Die letzten Vorstellungen finden statt am Freitag (26. Januar, 10 Uhr), Samstag (27. Januar 11 Uhr) und Sonntag (28. Januar, 11 Uhr). ct