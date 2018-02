Musikkorps in Lichtenfels

Am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, um 20 Uhr, findet in der Stadthalle Lichtenfels ein Konzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim statt. Die Besucher dürfen sich auf eines der besten Militärorchester freuen und können sich von dem herausragenden musikalischen Repertoire begeistern lassen.

Nach Lichtenfels kommt das sinfonische Blasorchester. Es ist die größte Besetzung des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Mit rund 50 Musikern sind alle Instrumente von der Piccoloflöte bis zur Tuba, vom Schlagzeug bis zum Keyboard vertreten.

Es wird viel geboten, im Repertoire wird ein weiter musikalischer Bogen gespannt. Er reicht von der traditionellen Marschmusik über die Bearbeitungen großer klassischer Kompositionen bis zu Originalkompositionen, Filmmusik und aktuellen Hits im großen Orchestersound. Nach den erfolgreichen Konzerten 2014 und 2015 in Lichtenfels freut sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Veranstalter über ein erneutes Konzert und möchte gerne jährlich ein in- oder ausländisches Orchester in Lichtenfels präsentieren.

Wer das Konzert hört, tut gleichzeitig Gutes. Der Erlös dieses Abends wird zu 100 Prozent der humanitären Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Oberfranken zugutekommen. Es sind 26 000 Umbettungen in 21 Staaten geplant, mit Arbeitsschwerpunkt in der Russischen Föderation, Belarus, Polen und der Ukraine. Viele oberfränkische Familien konnten in den vergangenen Jahren informiert werden, dass der gefallene Angehörige geborgen und auf einer Kriegsgräberstätte bestattet wurde.

Karten gibt es bei der Tourist-Information Lichtenfels, beim Kur- und Tourismus Service Bad Staffelstein, bei der Tourist-Information Weismain und bei der Geschäftsstelle des Volksbundes in Bayreuth sowie an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.15 Uhr. dpa