Musikkapelle blickt auf ein Jahr mit vielen Auftritten zurück

Dominik Oswald blickte in der Generalversammlung der Musikkapelle auf ein sehr aktives Jahr zurück. Der Terminkalender war voll und für Änderungsvorschläge oder Verbesserungen habe der Vorstand immer ein offenes Ohr gehabt. Er lobte den guten Zusammenhalt in der Kapelle, weshalb man nicht zuletzt gute Auftritte abgeliefert habe. Er dankte allen Aktiven, der musikalischen Leiterin Hiltrud Spahn, seinen Vorstandskollegen und Unterstützern. Als Highlights des Jahres nannte er das mit der Bude ausgerichtete Fest mit "Musik am Draaglouch", den Kiliani-Festzug und das Gemeinschaftskonzert mit den Bücholder Musikanten im Sportheim. Er freute sich, dass die Pünktlichkeit der Musiker bei Probenbeginn gestiegen sei, mahnte jedoch eine bessere Probenbeteiligung an.



41 aktive Musiker

88 Mal haben die Gauaschacher im letzten Jahr gemeinsam musiziert, davon 52 Mal bei Proben, berichtete Beisitzerin Gisela Weidner. Es gab 17 festliche Anlässe, fünf runde Geburtstage, vier Beerdigungen und zehn kirchliche Anlässe, bei denen die Musikkapelle spielte. Im März probten die Musiker gemeinsam bei einem Probenwochenende am Bauersberg. Mit der Musikjugend wurde in der Alten Schule übernachtet.

Von aktuell 141 Mitgliedern des Musikvereins sind 41 aktive Musiker. Michelle Spahn legte beim Nordbayerischen Musikbund das Abzeichen in Silber (D2) auf der Klarinette ab.

Mario Hugo als Vertreter des Nordbayerischen Musikbundes lobte den guten Ton der Gauaschacher, die wohl mit 52 Proben im Jahr die übungsfleißigsten Musiker im ganzen Landkreis seien. Er überbrachte Grüße der Kreisvorstandschaft und zeichnete Lisa Schaupp, Maximilian Rapsch und Lorenz Krätzig für fünfjähriges aktives Musizieren mit einer Ehrennadel aus.

Ortssprecher Edmund Schaupp dankte für den großen Einsatz der Musikanten für den Ort. Viele Anlässe seien ohne die Musik gar nicht denkbar, meinte er. Man merke, dass der Zusammenhalt in der Kapelle stimme. Außerdem dankte er im Namen der Stadt für die Übernahme der Raumpflege, da in der Küche der Alten Schule nun der Deutschunterricht für Erwachsene Flüchtlinge stattfinde.

Im April ist ein Probenwochenende am Bauersberg geplant. Es lägen bereits einige Anfragen vor, so dass auch 2016 ein vielbeschäftigtes Jahr für die Musiker der Musikkapelle Gauaschach sein wird. hkj