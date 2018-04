Am Montag, 9. April, von 15 bis 17 Uhr heißt es im Musikkaffee des Mehrgenerationenhauses wieder tanzen und schunkeln zu alten Schlagern bei Kaffee und Kuchen. Zum Musikkaffee im Café Bistro "Offener Treff" sind alle eingeladen, die ihre Zeit in netter Gesellschaft verbringen, gern tanzen oder nur der Musik lauschen wollen. Durch den Live-Musiker "Pratscher aus Kirchlauter" werden alte Schlager und Erinnerungen zum Leben erweckt und regen alle zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen an.

Das Musikkaffee richtet sich auch an Menschen mit Demenz. So erleben pflegende Angehörige mit ihren Pflegebedürftigen beim Musikkaffee im MGH neben Unterhaltung auch gesellschaftliche Teilhabe und Entlastung. Weitere Informationen erhalten sie im Mehrgenerationenhaus unter 09521/9528250. red